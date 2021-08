San Lorenzo, occhi puntati al cielo per le stelle cadenti. Picco tra il 12 e 14 agosto

In questo 2021 non può mancare l’appuntamento con le Perseidi conosciute come le ‘lacrime di San Lorenzo’, evento che ricorre il 10 di agosto.

In astronomia le Perseidi sono meteore, ovvero residui di polvere rilasciata dalla cometa Swift-Tuttle nella sua orbita di 130 anni attorno al Sole. Quando la Terra incontra l’orbita della cometa, cattura queste piccole particelle di polvere che penetrano nell’atmosfera a una velocità di 60 km al secondo. L’energia rilasciata per effetto dell’attrito negli alti strati dell’atmosfera, provoca la disintegrazione delle meteore che raggiungono una temperature di oltre 500 gradi centigradi. Spettacolari sono i lampi di luce e le scie luminose rilasciate dalle meteore, che nel caso di particelle di maggiori dimensioni danno luogo ai Bolidi, che possono illuminare il paesaggio terrestre per alcune frazioni di secondo. La direzione da cui sembrano provenire le stelle cadenti , il cosiddetto radiante, è situata nella costellazione del Perseo da cui deriva il nome dello sciame meteoritico.

Ancora basso sull’orizzonte in prima serata appena dopo il tramonto, il radiante avanza nel Cielo e in piena notte passa al meridiano. Il massimo picco di stelle cadenti è previsto tra il 12 e il 14 agosto. Tramontando la Luna in prima serata, si verificheranno le condizioni ottimali per osservare questo spettacolo celeste non disturbato dalla luce del nostro satellite.

Stefano Di Lauro – Gruppo Astrofili di Piacenza