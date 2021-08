Scatta la campagna abbonamenti del Piace: dove aderire fino al 31 agosto

La società Piacenza Calcio comunica che sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione sportiva 2021/2022, nei periodi dal 24.08.2021 (dalle ore 10) al 29.08.2021 e dal 31.08.2021 al 18.09.2021, nei seguenti giorni ed orari: – presso la biglietteria dello Stadio “Garilli”:

– Martedì 24.08.2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00;

– Mercoledì 25.08.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Venerdì 27.08.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Sabato 28.08.2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

– Domenica 29.08.2021 dalle ore 14:00 alle ore 17:30;

– Martedì 31.08.2019 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Mercoledì 01.09.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Venerdì 03.09.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Martedì 07.09.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Mercoledì 08.09.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Venerdì 10.09.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Sabato 11.09.2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

– Martedì 14.09.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Mercoledì 15.09.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Venerdì 17.09.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

– Sabato 18.09.2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Presso la Banca di Piacenza nelle seguenti sedi (verrà rilasciata dalla Banca una ricevuta da scambiare con la tessera dell’abbonamento direttamente in biglietteria dello Stadio Garilli presso apposito sportello, il giorno gara), negli orari d’ufficio sottoindicati, escluso il 30.08.2021:

Sede Centrale

Via Mazzini, 20 – Piacenza

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:20 alle ore 13:20;

il venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:20 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30;

Agenzia 1 (Barriera Genova)

Via Genova, 37 – Piacenza

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:20 alle ore 13:20;

il venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:20 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30;

Agenzia 2 (Veggioletta)

Via I maggio, 39 – Piacenza

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:20 alle ore 13:20;

il venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:20 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30;

Agenzia 5 (Besurica)

Via Perfetti, 1 – Piacenza

Orari: dal lunedì a sabato dalle ore 8:05 alle ore 13:30;

Agenzia 7 (Galleana)

Strada Bobbiese, 4/6 – Piacenza

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:20 alle ore 13:20;

il venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:20 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30;

Agenzia 8 (Barriera Torino)

Via Emilia Pavese, 40 – Piacenza

Orari: dal lunedì a sabato dalle ore 8:05 alle ore 13:30

Filiale di Castel San Giovanni

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:20 alle ore 13:20;

il venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:20 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30;

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini

Orari: dal lunedì a sabato dalle ore 8:05 alle ore 13:30

Di seguito i prezzi degli abbonamenti:

– Distinti: prezzo intero € 120,00; prezzo ridotto € 90,00*;

– Rettilineo: prezzo intero € 120,00; prezzo ridotto € 90,00*;

– Tribuna Laterale Nord: prezzo intero € 170,00; prezzo ridotto € 140,00*;

– Tribune Semicentrale Nord: prezzo intero € 270,00; prezzo ridotto € 230,00*;

– Tribuna Centrale: prezzo intero € 420,00; prezzo ridotto € 390,00*;

– Under 14: (14 anni non ancora compiuti) € 10,00 in tutti i settori (accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne);

– Studenti universitari e studenti scuole superiori: € 40,00 settore distinti.

*Si ricorda che il prezzo ridotto è valido per le donne, over 65 (65 anni compiuti) ed invalidi con percentuale dal 50 al 99%.

Si ricorda che per l’acquisto degli abbonamenti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, che devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario.

Inoltre, si ricorda che per l’accesso allo stadio, nei giorni delle gare, sarà obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità e della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

In caso di necessità di tampone, sarà possibile prenotarlo nei giorni antecedenti la gara presso la Farmacia Fiorani, tramite whatsApp al numero 3246060727.

I prezzi saranno di € 10,00 per i maggiori di anni 18 e di € 8,00 per i ragazzi tra i 12 ed i 18 anni non compiuti. Lo sconto sul prezzo fisso calmierato nazionale è coperto interamente dal Piacenza Calcio.

Per gli Under 12 non è obbligatorio il Green Pass per l’ingresso allo stadio.

La capienza dello stadio Garilli per le gare di campionato è di 4.336 posti, compreso il settore ospiti.

Verranno messi a disposizione 1.500 abbonamenti nel rispetto della normativa vigente, anche in caso di passaggio in zona gialla, al fine di garantire l’accesso agli abbonati.