Scontro alla rotonda in via Emilia Pavese, tre feriti

Scontro tra due vetture in via Emilia Pavese a Piacenza, all’altezza della rotatoria con via Stradella, nella serata del 17 agosto: coinvolte una Lancia Y e una Opel Meriva. Tre i feriti, di cui due lievi, mentre è rimasto contuso in maniera più seria il conducente della Opel.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza, più l’auto infermieristica del 118.

Per ricostruire la dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale, in ausilio anche una pattuglia del 113 e una delle Fiamme Gialle.