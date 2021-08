È di sei feriti, nessuno fortunatamente grave, il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 16 di lunedì 23 agosto lungo la strada che da Santimento (frazione del comune di Rottofreno) conduce all’abitato di Boscone Cusani nel comune di Calendasco.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Nicolò, due auto sono entrate in collisione in prossimità di un incrocio: una Citroen C4 e una Citroën DS5. A bordo dei veicoli tre bambini piccoli e tre adulti. Tutti gli occupanti sono stati soccorsi dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno, un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone e l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castel San Giovanni. I bambini hanno rispettivamente 2, 4 e 6 anni, mentre gli adulti sono una donna del 1985, un uomo del 1971 e un altro uomo del 1963: sono stati tutti trasportati all’Ospedale di Piacenza per accertamenti.

Per mettere in sicurezza le macchine è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza.