Scontro con un furgone, ciclista trasportato a Parma in eliambulanza

E’ intervenuta l’eliambulanza nel primo pomeriggio del 12 agosto per soccorrere un ciclista rimasto ferito a seguito di un incidente.

Il fatto è accaduto poco prima delle 13.30 nei pressi di Retorto di Ferriere (Piacenza), dove l’uomo, in sella alla propria bicicletta, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un furgone. A seguito dell’impatto il ciclista è finito a terra, riportando un trauma cranico. E’ stato soccorso dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Croce Azzurra Ferriere – Pubblica Assistenza, e quindi affidato all’equipaggio dell’elisoccorso di Parma, che si trovava già nel piacentino per un altro intervento, per il trasporto all’ospedale Maggiore della città ducale.

Da quanto si è appreso l’uomo non si troverebbe in pericolo di vita.