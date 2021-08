Scontro frontale alla Barabasca, due feriti venerdì sera

Scontro frontale alla Barabasca, sulla strada che da Fiorenzuola conduce al casello autostradale dell’A1, poco dopo la mezzanotte di venerdì 20 agosto.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza, intervenuti di concerto con i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola, un’Alfa condotta da un 39enne piacentino si è dapprima scontrata con una Fiat Panda condotta da un 60enne cremonese e in seguito, andando ad impattare contro il guardrail, si è ribaltata finendo ruote all’aria.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti in modo serio e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti, sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, dall’ambulanza della Croce Rossa di Rovereto di Cadeo e dall’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Fiorenzuola. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto sono stati trasportati all’Ospedale di Piacenza. Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda.