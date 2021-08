Scontro sulla Statale 45 a Rivergaro, grave motociclista

Grave incidente nel pomeriggio del 7 agosto lungo la statale 45 alle porte di Rivergaro (Piacenza).

E’ accaduto intorno alle 17 all’altezza dell’incrocio per Pieve Dugliara, dove una moto ed un’auto si sono scontrate per cause al momento in corso di accertamento. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 57 anni, finito a terra dopo l’impatto, che ha riportato un grave trauma cranico. E’ stato soccorso dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e l’autoinfermieristica del 118, e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Piacenza.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.