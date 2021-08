Scontro tra auto e moto a Due Case, ferito il centauro

Scontro tra una vettura Bmw e una moto nel pomeriggio del 17 agosto nei pressi dell’abitato di Due Case sulla strada Valnure, in direzione Piacenza.

L’impatto – avvenuto per ragioni da accertare – ha causato la perdita del controllo del mezzo a due ruote, che è finito al lato della carreggiata in un canale. Ferito il centauro, un uomo, ma senza gravi conseguenze. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con la Pubblica Valnure e l’auto infermieristica, per il rilievi sono arrivati gli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure e Valchero.