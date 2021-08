Incidente lungo la Statale 45 nella mattinata del 27 agosto all’altezza di Settima. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 8 tra una vettura e una moto.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Nure Val Luretta, si sono scontrate una Volkswagen Polo e una moto Bmw GS. A seguito dell’impatto, il motociclista è caduto a terra scivolando sull’asfalto per una cinquantina di metri. Gli automobilisti in transito, notando il motociclista a terra, un 49enne piacentino, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e l’auto infermieristica del 118. Il centauro, che ha riportato alcune contusioni, è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.

Nel frattempo sono giunte sul teatro del sinistro due pattuglie della Polizia Locale con il comandante Paolo Costa e, in ausilio per la viabilità, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Bobbio e della stazione di Rivergaro.

La Polo è stata ritrovata a circa 500 metri di distanza dal luogo dell’incidente e il conducente si è allontanato. Sono in corso gli accertamenti per individuare chi effettivamente fosse alla guida del mezzo.