Scontro tra auto e scooter sulla via Emilia Pavese, un ferito

Scontro tra uno scooter e una Smart sulla via Emilia Pavese, all’incrocio con via Bentelli nella mattinata del 31 agosto.

Rimasto ferito in modo serio un uomo di 63 anni, che si trovava in sella del mezzo a due ruote ed è stato sbalzato sull’asfalto. E’ stato subito soccorso dai sanitari della Pubblica Val Tidone e dal personale del 118 di Castelsangiovanni che stavano transitando per eseguire un trasporto al Pronto Soccorso di Piacenza. Sono quindi arrivati sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e anche l’auto medica dell’Ospedale.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale.