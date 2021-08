Scontro tra due auto in centro a Vigolzone, un ferito

Incidente stradale poco dopo mezzogiorno di domenica, a Vigolzone in via Roma nel centro del paese. Forse una manovra azzardata all’origine del sinistro: uno dei due veicoli coinvolti è entrato così in collisione con la seconda macchina che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Il bilancio è fortunatamente di una sola persona rimasta ferita in modo lieve, che è stata soccorsa dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e l’auto infermieristica del 118.

Una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero con il comandante Paolo Giovannini per i rilievi di legge.

In ausilio i carabinieri regolare la viabilità.

Per mettere in sicurezza la scena dell’incidente è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco.