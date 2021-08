Scooter sbanda a S. Rocco al Porto, muore una donna

Tragico incidente avvenuto poco dopo le 23 del 20 agoasto a San Rocco al Porto (Lodi), tra via del Cimitero e via Giovanni Bosco. Una donna di 48 anni che si trovava in sella di uno scooter insieme a un uomo ha perso la vita.

Secondo una prima ricostruzione, il due ruote ha sbandato, è finito contro il guardrail e, in prossimità dell’intersezione stradale con la via Emilia, è uscito di strada. Sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa di Codogno, l’automedica del 118 di Piacenza e

l’elisoccorso di Brescia.

Per la donna non c’è stato niente da fare mentre l’uomo non ha riportato gravi conseguenze: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nel sinistro, la cui dinamica è al vaglio da parte dei carabinieri.