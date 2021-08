Semi di canapa: differenza tra semi legali, alimentari e da collezione

Quando si parla di semi di canapa, è sempre necessario distinguere tra quelli legali, quelli da collezione e quelli alimentari. Da sempre i semi di canapa sono stati utilizzati in vari scopi molto trasversali come ad esempio l’utilizzo alimentare, oppure per la piantumazione e la produzione di canapa da fibra o di infiorescenze per fumare. Un’altra tipologia più famigerata e passateci il termine “border line” sono i semi di cannabis da collezione Questi semi, in particolare, produrranno piante con alto contenuto di thc (quindi la sostanza proibita dalla legge). Pertanto i semi di questo tipo, possono essere venduti ai soli fini collezionistici, ed è vietata la germinazione. Molto popolari oggi invece sono i semi di canapa cbd. Il mercato di questi semi oggi è assai florido, per via delle infiorescenze che vengono vendute nei canapa shop o nei grow shop. Scopo di questo articolo è spiegare le differenze dei semi di canapa o di cannabis sativa.

I semi alimentari ricchi di proprietà

I semi di canapa possono essere consumati in vari modi. L’olio di semi di canapa spremuti a freddo è un alimento dalle proprietà formidabili, in quanto ad omega 3 omega 6 e sostanze antiossidanti, addirittura migliore dell’olio di oliva. I semi di canapa possono mangiarsi decorticati, ma anche tostati con il guscio. Non è raro vederli ormai tra gli scaffali dei supermercati oltre che nei negozi di canapa specializzati.

iIsemi di canapa hanno un sapore molto gustoso ed i consumatori riferiscono sapori misti tra la fragranza di nocciola ed i pinoli. Essi sono ideali infatti per insalati o pesti di ogni genere, non sono rari gli chef famosi che utilizzano questi semi per arricchire le loro pietanze.

Semi di canapa cbd destinati alla vendita di infiorescenze

I semi di di canapa cbd, sono oggi popolari nel mercato come detto per la grande crescita del mercato di infiorescenze di cannabis sativa a basso contenuto di thc. Questi semi vengono piantati dai coltivatori per ricavarne piante da infiorescenza, morfologicamente molto diverse dalla canapa da fibra. I semi cbd sono cosi detti, per l’alto tenore di cbd contenuto nelle piante che produrranno, cannabinoide non psicoattivo consentito dalla legge.

Un’altra curiosità di questi semi è che la cannabis sativa utilizzata per infiorescenze legali, morfologicamente non differisce minimamente da quella contenente alto thc. Nel continua crescita del mercato dei semi cbd , cominciano ad affacciarsi varietà femminizzate e varietà autofiorenti. Le varietà femminizzate produrranno solo piante femmine e di alta qualità. Le varietà autofiorenti sono piante a fioritura molto rapida pronte in 70-80 gg, ma che tuttavia rimangono nane con conseguente raccolto esiguo pro capite.

Semi di cannabis da collezione con alto tenore di thc

I semi di cannabis da collezione sono così detti poiché vendibili ai soli fini collezionistici. Questi semi se germinati produrranno piante con alto contenuto di thc, ciò vuol dire illegali. Ecco perché la germinazione di semi di cannabis da collezione è vietata. Questa tipologia di semi come del resto quelli alimentari o quelli di canapa cbd, allo stadio primordiale non contengono nessuna sostanza psicoattiva. Deve essere chiara, però, la definizione di semi da collezione sul disclaimer dei pacchetti, nel senso che essi sono appunto venduti per preservare le genetiche o come prodotti da collezione.. Non a caso i semi da collezione non sono accompagnati da materiale illustrativo che spieghi come coltivare le piante: in questo modo i rivenditori non commettono il reato di istigazione alla coltivazione di sostanze illecite. Inoltre alla vendita, si precisa sempre che la germinazione dei semi in questione non è consentita.

I semi alimentari sono legali?

Quindi, sia i semi di cannabis da collezione che quelli alimentari possono essere considerati a tutti gli effetti dei semi di cannabis legale. E non è tutto, perché i semi di canapa decorticati vantano anche importanti caratteristiche nutrizionali e si fanno apprezzare per le loro tante proprietà benefiche: basti pensare al loro contenuto di vitamine, soprattutto la vitamina E. Ma è interessante anche l’apporto di minerali come lo zinco, il ferro, il sodio, il fosforo, il calcio, il potassio e il magnesio. Ancora, i semi di canapa hanno tutti gli amminoacidi essenziali: in tutto sono 8 e si tratta della lisina, della fenilalanina, della valina, del triptofano, della treonina, dell’isoleucina, della leucina e della metionina.

Alimenti completi

Qualcuno potrà perfino stupirsi del fatto che i semi di canapa alimentari sono prodotti completi da un punto di vista nutrizionale, ma soprattutto naturali e sani. I valori sono buoni anche per ciò che concerne la presenza di grassi, grazie ai lipidi insaturi: sono quelli che vengono definiti grassi buoni, come gli omega 3 e gli omega 6. Tali lipidi, per di più, tra di loro si trovano in un equilibrio ottimale, nel senso che garantiscono la proporzione ideale per tenere il metabolismo attivo, secondo le indicazioni fornite dai nutrizionisti e dai medici.

Dove comprare i semi di canapa legale

