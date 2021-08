Serie C, al via la campagna abbonamenti del Fiorenzuola

In vista della seconda giornata di campionato di Serie C (Girone A), in programma al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda sabato 4 settembre 2021 alle ore 17:30, apre la campagna abbonamenti 2021/2022 dell’U.S. Fiorenzuola.

Dopo il successo in trasferta all’esordio contro il Feralpisalò, i rossoneri di mister Tabbiani saranno impegnati tra le mura amiche contro il Renate. Prima della partita, i tifosi rossoneri potranno da oggi – lunedì 30 agosto – sottoscrivere l’abbonamento presso la segreteria del Velodromo Pavesi.

Di seguito le date e le fasce orarie – comunicate dal club – in cui poter sottoscrivere l’abbonamento.

Lunedì 30 agosto – dalle 14.00 alle 18.00 (da confermare)

Martedì 31 agosto – dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 14.00 alle 18.00

Mercoledì 1 settembre – dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 14.00 alle 18.00

Giovedì 2 settembre – dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 14.00 alle 18.00

Venerdì 3 settembre – dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 14.00 alle 18.00

Questi saranno i prezzi riservati:

Tribuna Centrale Coperta 300 € (ridotto 250 €)

Tribuna Laterale Coperta – 190 € (ridotto 150 €)

Socio Sostenitore Premium – Tribuna Centrale – 1000 €

Under 14 – 10 €

Abbonamenti Ridotti per Over 65, Donne, Under 18 (fino a 14 anni)

Gli abbonamenti saranno sottoscrivibili anche nei punti rivendita autorizzati di Vivaticket . Questi quelli più vicini a Fiorenzuola.

SEGNALI DI FUMO

INDIRIZZO: via San Rocco, 11 Fiorenzuola d’Arda (PC)

TELEFONO: +39 0523 943718

EMAIL: giovanni.capuano@yahoo.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: chiuso

GOLDBET

INDIRIZZO: via Alessandria, 33 Piacenza

TELEFONO: 366 7116411

EMAIL: 33srls.info@gmail.com

ORARI: Lun: 15.00/19.00 Mar-Ven: 13.00/20.30 Sab-Dom: 10.00/20.30

TABACCHERIA CARMAGNOLA

INDIRIZZO: piazza Cavalli, 30 Piacenza

TELEFONO: +39 0523 326950

EMAIL: carmagnola66@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.30/20.00 Dom: 10.00/13.00

IL GIRASOLE

INDIRIZZO: via Roma, 36 Borgonovo Val Tidone (PC)

TELEFONO: +39 0523 340639 / 391 4977421

EMAIL: elisa@ilgirasoleborgonovo.it

ORARI: Lun: 07.00/12.30 Mar-Mer: 07.00/12.30 15.30/19.00 Gio: 07.00/12.30 Ven-Sab: 07.00/12.30 15.30/19.00 Dom: 07.00/12.30

TABACCHERIA PALESTRINA

INDIRIZZO: via Cavour, 22 Fidenza (PR)

TELEFONO: +39 0524 200402

EMAIL: beosnc@hotmail.it

ORARI: Lun-Sab: 07.30/20.00 Dom: chiuso

VILLANO RESTAURANT C/O FIDENZA VILLAGE

INDIRIZZO: via San Michele Campagna Fidenza (PR)

TELEFONO: 347 1400978

EMAIL: ristorantevillano@gmail.com

ORARI: Lun-Mar: chiuso Mer-Dom: 12.00/20.00