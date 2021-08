Si chiudono gli open day vaccinali per gli over 60, venerdì somministrazioni “libere” in Piazza Cavalli

Sedici tappe, in giro per la provincia. A cominciare dal capoluogo, con la prima vaccinazione ad accesso libero in occasione della Fiera di Sant’Antonino.

Domenica a Pianello si è toccata l’ultima fermata degli Open day vaccinali dedicati agli over 60, organizzati dall’Ausl Piacenza con somministrazione del vaccino Janssen monodose. “Tra luglio e agosto – si legge in un post pubblicato su facebook dall’Ausl -, le vaccinazioni itineranti hanno percorso tutte le vallate piacentine, raccogliendo qualche centinaio di adesioni. Grazie – rimarca l’azienda sanitaria – a tutti i professionisti sanitari che hanno macinato km e km per raggiungere i cittadini; grazie ai volontari che sono stati al nostro fianco in ogni tappa”.

Una nuova iniziativa vaccinale, aperta a tutte le età, è prevista per venerdì 27 agosto – dalle 19 alle 23:30 – sotto i portici di Palazzo Gotico. Sarà la replica della serata svoltasi venerdì 20 agosto, sempre in Piazza Cavalli, con vaccinazione ad accesso libero e senza prenotazione. L’evento è aperto a tutti i cittadini che abbiano più di 12 anni – informa Ausl -, mentre il vaccino somministrato è Pfizer.