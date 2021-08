Piacenza e Trento fermi sul pari. In campo anche Rabbi e Spini DIRETTA

PIACENZA – TRENTO 0-0 (in campo)

LA DIRETTA

Concessi cinque minuti di recupero.

Ammonito Armini all’88esimo per un fallo di Gabriel Nunes.

Spini al posto di Gonzi nel Piacenza all’85’.

Subito in evidenza il nuovo entrato Rabbi all’83’ che si libera e crossa per Gonzi che di testa impegna Cazzaro, deviazione in corner.

Esordio di Rabbi all’81’ che subentra a Dubickas.

Sulijc prova il tiro al 77′ ma la palla viene smorzata e Cazzaro la blocca con facilità.

Al 76′ ammoniti Belcastro e Dionisi. Fallo su Bobb, calcio di punizione per il Piace.

Calcio d’angolo al 70′ per i biancorossi, la palla finisce a Bobb che dalla distanza spedisce fuori.

Barbuti si rende pericoloso al 66′, inserimento in area e tiro. Ma Stucchi neutralizza.

Il Piacenza pare aver ripreso l’iniziativa dopo un avvio di ripresa difficile.

Bella azione di Sulijc al 61′ che mette la palla in area da destra, ma Gonzi sfiora e mette fuori causa anche il compagno Gissi che stava accorrendo.

Scazzola cambia in attacco al 55′, Gissi entra per Corbari.

Calcio d’angolo per il Piacenza, ma il crosso di Sulijc finisce nelle braccia di Cazzaro.

Inizia meglio il Trento nella ripresa che calcia un angolo e prova a fare più gioco. Mentre i biancorossi paiono meno intraprendenti rispetto a come avevano chiuso il primo tempo.

Ripreso il match, non ci sono state sostituzioni.

Finito il primo tempo al Garilli, senza reti

Rinvia la difesa del Trento, che ora è schiacciata nella propria metà campo.

Ammonito Trainotti al 41′, capitano degli avversari. Calcio di punizione da fuori area per il Piacenza.

Il Piacenza è cresciuto nella seconda parte del primo tempo, con più possesso palla e tentativi di forzare la retroguardia trentina.

Al 37′ ci prova Gonzi, ma anche questa volta il tiro è abbondantemente fuori.

Al 27′ la prima vera occasione capita a Parisi, che però calcia alto con il destro dall’interno dell’area di rigore.

Al 20′ non ci sono ancora stati tiri in porta, Piacenza che fatica a trovare spazi.

Bel cross di Giordano da sinistra al 14′, arriva Corbari che la mette in mezzo ma Dubickas è in ritardo.

Si fa vedere il Trento che si guadagna un calcio d’angolo.

Azione sulla sinistra con Giordano, ma i biancorossi ancora poco pericolosi quando siamo al 10′.

Prime fasi di gioco senza emozioni al Garilli, terreno di gioco in condizioni non ottimali.

Al 5′ minuto il portiere Cazzaro in uscita evita il primo angolo a favore del Piacenza.

Iniziato il match al Garilli.

Ecco la formazione biancorossa schierata contro il Trento

L’attesa è finita: alle 17.30 fischio d’inizio per il campionato del Piacenza. Al Garilli con il pubblico la prima sfida è contro la neopromossa Trento di mister Parlato.

L’ultima sfida al “Garilli” risale al 16 dicembre 1990 con vittoria del Piacenza per 2 a 0. Unico ex della sfida è il centrocampista gialloblu Christian Scorza, che nella stagione passata ha indossato la maglia del Piacenza, totalizzando 10 presenze.

Tra i biancorossi assenti Angileri, Nava e Simonetti.