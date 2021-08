Si presenta la lista Ripensiamo Rottofreno: “Ambiente e frazioni al centro”

Presentazione ufficiale all’auditorium del centro culturale di San Nicolò per la lista “Ripensiamo Rottofreno” che candida Paolo Bersani alle comunali del prossimo 3 e 4 di ottobre. Una forte impronta ambientalista per la formazione che nel simbolo riporta un albero in stile un po’ manga: “E’ stato disegnato da una mia studentessa disabile” – ha sottolineato Bersani.

Una scelta non casuale per il giovane psicologo e attivista di Plastic Free che ha illustrato le priorità per il terzo comune più popoloso della nostra provincia: “Voglio fare il sindaco di tutte e quattro le frazioni, per le particolarità che contraddistinguono nostro territorio”.

“Vogliamo mettere le persone al centro della nostra azione – ha proseguito – per avere cura di ciascuno. Gli standard del comune di Rottofreno sono molto alti e vogliamo mantenerli, per tutti”.

“Presteremo molta attenzione al consumo di suolo sulla base anche della direttiva della Regione che impone regole, evitando pannelli fotovoltaici a terra. vogliamo seguire l’esempio del sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi che ha detto no a nuovi insediamenti di logistica”.

E poi c’è il capitolo del completamento delle opere avviate, tra cui la piscina coperta.

La lista a fianco di Paolo Bersani è assai eterogenea, con persone giovani e altre con esperienza amministrativa. “Abbiamo rappresentanti di tutto il territorio”. E’ composta da 8 donne e 8 uomini, 35 anni età media. L’inaugurazione point elettorale lungo la via Emilia a S. Nicolò sabato 28 agosto alle 11. Lunedì al mercato di San Nicolò il primo banchetto, giovedì a Rottofreno e venerdì a Santimento.

LA LISTA “RIPENSIAMO ROTTOFRENO” con le presentazioni individuali (tre gli assenti che si sono collegati al telefono):

Federico Quagliaroli: 20 anni di San Nicolò, studente di scienze politiche. “Voglio unire teoria alla pratica, per dare una mano al mio paese, condivido il programma”.

Melania Dadati: 45 anni, addetta controllo qualità alimenti di Santimento. “Voglio essere utile alla mie comunità”.

Filippo Sassi: 41 anni di Rottofreno dipendente pubblico. “Sono qio per dare il mio contributo con la mia esperienza e condivido programma”.

Raffaela Brenci: collaboratrice scolastica. “Voglio portare la mia esperienza per essere utile alla comunità. Mi piace questo gruppo con esperienza e gente giovane che ha voglia di fare”.

Pierluigi Costantini di Santimento, lavoratore nel settore commerciale delle macchine industriali ora in pensione. “Al lavoro per la mia frazione”.

Simona Bellan 55 anni, di San Nicolo si candida dopo due mandati come consigliere di opposizione. “Ero molto indecisa, ho dato tutto quello che potevo. Questa squadra mi piace molto, c’è dibattito tra di noi, cerchiamo di crescere insieme, poi condivido le idee di Paolo”.

Francesco Capitàni: 20 anni di San Nicolò. “Studio ingegneria meccanica, sempre avuto passione per la politica, mi trovo bene con i componenti di questo gruppo”.

Fernanda Cerri: 67 anni, pensionata e nonna, già amministratrice. “Dopo una pausa di 10 anni, ora mi sono convinta, questa esperienza maturata possa essere utile”.

Luigi Delfanti, 57 anni operaio specializzato di Rottofreno. “Mettermi in gioco e fare qualcosa di utile per il territorio”.

Maria (detta Grazia) Gallo: volontaria Caritas, Avo e ambito parrocchiale. “Ho 57 anni, voglio dare una mano e essere attiva nella vita dal mio paese”.

Fabio Panizzari, 52 anni, geologo della Regione Emilia Romagna, già amministratore col sindaco Maserati.

Daniela Petraglia, medico e volontaria Admo. “Mi sta a cuore il tema della disabilità”.

Simone Ventola: 22 anni, a San Nicolò, scout. “Sono qui per fare del mio meglio”.

Mara Negrati: 69 anni, medico, già consigliere comunale di maggioranza e minoranza. “Il sindaco è il primo responsabile della salute, noi possiamo proporre e controllare”.

Giancarlo Lungi: 68 anni di San Nicolò. “Sono stato contagiato dalle idee di questi ragazzi, sono molto sensibile alle tematiche dell’ambiente”.

Chiara Scarabelli: 27 anni, educatrice e laureata in psicologia, appassionata di sport. “Mi è piaciuto da subito lui e le obiettivo della lista”.