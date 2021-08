Si sente male dopo il bagno in Trebbia, interviene l’elisoccorso

Soccorsi in azione nel piacentino nella domenica di Ferragosto per un uomo di 33 anni che ha accusato un malore mentre si trovava in Trebbia.

E’ accaduto nel primo pomeriggio in una spiaggetta a Ponte Organasco. Da quanto si è appreso, il giovane si è sentito male dopo aver fatto il bagno nel fiume. Difficili le operazioni di soccorso: scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e l’automedica da Bobbio, insieme ai vigili del fuoco, al personale del soccorso alpino e ai carabinieri di Ottone. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Pavullo nel Frignano e atterrato sul greto del fiume (nella foto sopra).

Il giovane è stato quindi trasportato in volo a Piacenza e condotto al pronto soccorso: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.