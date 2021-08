Simone Carnevale (Piacenza Baseball) azzurro U18 al torneo Civelli

Al bel momento del Piacenza in campionato si aggiunge un nuovo capitolo rappresentato dalla convocazione del lanciatore Simone Carnevale nella Nazionale Under 18 che dal 19 al 21 agosto parteciperà a Ronchi dei Legionari (GO) al tradizionale Torneo “Civelli”.

Il diciassettenne biancorosso farà parte di una formazione sperimentale composta da 25 atleti del 2004 nell’ottica di preparare il percorso verso i prossimi impegni del 2022, dopo il rinvio del Mondiale che doveva disputarsi tra un mese in Florida (USA). Al “Civelli” parteciperanno anche i New Black Panthers padroni di casa, gli Staranzano Ducks (UD), la Cairese (SV) e la formazione ceca del Fun&Play Praga. Gli azzurrini esordiranno giovedì alle 15 contro i cechi, venerdì alla stessa ora affronteranno invece Staranzano. Sabato il torneo si concluderà con le finali.

Indubbiamente questa convocazione ha generato soddisfazione nello staff tecnico del Piacenza ed ovviamente anche al diretto interessato che non è nuovo ad esperienze azzurre avendo partecipato già ad un Europeo U15 con la casacca dell’Italia.