Sorpreso all’uscita dal lavoro con due telefoni rubati e dell’erba: arrestato 41enne

Sorpreso all’uscita dal magazzino in cui lavora con due telefoni rubati e della marijuana: arrestato operaio di 41 anni.

L’uomo, domiciliato a Bologna e con alcuni precedenti penali, è stato controllato dai carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni all’uscita dal magazzino di Amazon, in cui lavora, al termine del proprio turno di lavoro. Secondo quanto riportano i militari, sarebbe stato trovato in possesso di uno smartphone del valore di 1200 euro circa, privo della confezione ed asportato poco prima dall’interno del magazzino. Dopo una successiva perquisizione personale e veicolare, l’operaio sarebbe quindi stato trovato in possesso di un secondo smartphone del valore di 140 euro circa, privo della confezione ed acquistato da un secondo soggetto, il quale a sua volta lo avrebbe trafugato dallo stesso magazzino logistico.

Durante l’ispezione, l’uomo è stato poi trovato in possesso di circa 9 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro. E’ stato quindi portato in caserma, segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti ed arrestato per tentato furto aggravato. Espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza di via Beverora, in attesa di giudizio direttissimo.