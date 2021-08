Statale 45, auto esce di strada e finisce in un campo: ferito il conducente

Poteva avere conseguenze decisamente più gravi l’incidente avvenuto nella serata del 14 agosto lungo la Statale 45 nel piacentino.

È successo poco dopo le 22 all’altezza del bivio per località Settima Minore (Gossolengo), quando il conducente di una Fiat Seicento ha improvvisamente perso il controllo della vettura che è uscita di strada finendo in un campo a margine della carreggiata (nelle foto): secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe ribaltata per poi tornare sulle ruote. Rimasto ferito l’uomo alla guida, un 40enne, soccorso dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Podenzano e condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Piacenza.