Successo per il torneo di padel a San Giorgio: 28 coppie in gara

Si è concluso martedì 3 agosto a San Giorgio (Piacenza) il primo torneo di padel organizzato da CSI Piacenza in collaborazione con l’ASD Valchero Valnure Padel.

La manifestazione, iniziata a partire da metà giugno, ha coinvolto 28 coppie di giocatori (suddivise in 7 gironi) che hanno “testato” le loro capacità sui due nuovi campi del “Drago sport center”, inaugurati da qualche settimana nell’ambito del centro sportivo sangiorgino. Di fronte ad un folto pubblico, la finale della parte alta ha visto prevalere, con il punteggio di 2-1 (4/6 – 6/2 – 6/3) la coppia “Stock on the road” (Stefano Piria, Marco Campolunghi) su “Casterma” (Fabio Germano e Filippo Castagnola). In contemporanea, la finale della parte bassa del torneo ha decretato il successo della coppia “Bocciofoli” su “Ravelli” con il punteggio di 2-0 (6/4 – 7/6).

Le quattro coppie finaliste sono state premiate negli spazi della piscina comunale alla presenza di Samuele Uttini (assessore del Comune di San Giorgio), Vittorio Ferrari (consigliere con delega allo sport), Filippo Ciregna (Vicepresidente CSI Piacenza), Alessandro Datei e Riccardo Girometta (soci ASD Valchero Valnure Padel) e Nicola Vitali di Activa soc. coop. (gestore piscina). La serata ha rappresentato anche l’occasione per ricordare la convenzione in essere tra il gestore dell’impianto natatorio e l’ASD Valchero Valnure Padel che permette di accedere in modo combinato alla piscina e ai campi padel a condizioni agevolate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 331/2872698.

I presenti si sono salutati con un “arrivederci”: per il 2022 è invece già in cantiere la seconda edizione e già a settembre saranno organizzati il torneo femminile e quello misto.