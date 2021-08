Sulla Mottaziana al buio con un tosaerba rubato, 45enne denunciato

Un uomo che camminava al buio lungo strada Mottaziana spingendo un tosaerba.

Una scena notata da un motociclista di passaggio, che per scongiurare situazioni di pericolo ha segnalato quanto stava accadendo ai carabinieri. I militari della stazione di Sarmato, giunti sul posto, hanno rintracciato e identificato l’uomo, un 45enne originario di Napoli, che non ha saputo dare spiegazione sul perchè si trovasse in quel momento sulla provinciale. Poco dopo è finito nei guai: è infatti emerso che il tosaerba, del valore di circa mille euro, era sparito dall’interno del garage di un’abitazione della zona, la cui proprietaria si trovava in quel momento in vacanza. Ad accorgersi che dal garage era stato sottratto qualcosa anche un vicino di casa della donna, che a sua volta aveva contattato i carabinieri.

Al termine degli accertamenti il 45enne è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione.