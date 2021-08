‘Suoni dal Mediterraneo’ a Rivergaro con l’Appennino Festival

Un lungo viaggio in una sera. Lo offre l’Appennino Festival che lunedì 2 agosto, alle 21 e 30 sul sagrato della chiesa di Sant’Agata di Rivergaro, propone i “Suoni dal Mediterraneo”. La partenza è nel Sud Italia, l’arrivo è la Spagna: le tappe da fare sono i Balcani, la Grecia, la Turchia, il Maghreb. A esibirsi saranno Giovanni Seneca alla chitarra classica e battente, la vocalist Anissa Gouizi e la percussionista Frida Neri: protagoniste sono le voci e le corde del Mediterraneo a cominciare dalla chitarra battente, tipica della tradizione del Sud Italia fin dal XIV secolo.

Il suono di questo antico strumento è inconfondibile e più simile a un clavicembalo o a un sax: molto usata nella musica tradizionale, attraverso le composizioni di Giovanni Seneca la chitarra battente approda a nuove sonorità che ne ne esaltano la sua anima antica e popolare allo stesso tempo. Nel corso della serata gli spettatori avranno modo di trovare, nelle composizioni originali e negli arrangiamenti presentati, riferimenti e citazioni che provengono da diverse aree geografiche e musicali connotate dalle loro lingue: arabo, ladino, greco, serbo-croato, napoletano, pugliese, abruzzese e marchigiano si mescolano in un vagabondaggio di suggestioni musicali ispirate al mare e al Mediterraneo.

Seneca, chitarrista e compositore, compone musica per cinema e teatro e si è esibito a Parigi, Berlino, New York, Washington, Chicago, Tel Aviv, Istanbul, Atene e Smirne: per lui Morricone ha composto e dedicato un concerto per chitarra e orchestra eseguito in prima assoluta a Parigi e inciso su cd con l’Orchestra nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Gouizi, cantautrice italo-algerina, unisce alla formazione classica e moderna una ricerca musicale sui canti della tradizione mediterranea in Algeria, sul repertorio arabo-andaluso, sul mondo della musica modale e sui canti antichi di tradizione sefardita. Ha collaborato con Moni Ovadia ed Erri De Luca ed è fondatrice della prima band in Italia composta interamente da richiedenti asilo ospiti nei centri di accoglienza di Pesaro-Urbino.

Frida Neri è cantautrice e autrice di spettacoli di teatro-canzone: insignita del Premio Daolio, ha collaborato con gli ex Csi Maroccolo e Zamboni, con i Nomadi, Ginevra di Marco, Noemi, Lella Costa. Attualmente studia canto barocco al conservatorio di Pesaro e tiene laboratori di “circle song”, oltre a essere direttrice artistica del festival “Via del canto”.