Non allenta la sua morsa l’ondata di caldo intenso che sta avvolgendo il territorio regionale in questi giorni. La Protezione Civile Emilia Romagna ha quindi prorogato, anche per domenica 15 agosto, l’allerta gialla per temperature elevate, con riferimento – per quanto riguarda Piacenza – alla pianura e alle aree collinari.

Per la giornata di domenica 15 agosto – si legge nel bollettino – si prevede la persistenza sulle aree di pianura e collinari di temperature massime attorno a 37 gradi, o localmente superiori. Nella seconda parte della giornata è atteso anche un aumento della ventilazione sulle aree appenniniche centro-orientali, che però si prevede rimanere sotto la soglia di allerta.