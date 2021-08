Test con la Pergolettese per il Piace, sconfitta per 3 a 2

Seconda amichevole stagionale per il Piacenza contro la Pegolettese. Inizio in salita per Gli uomini di mister Scazzola che nel giro di mezz’ora vanno sotto di 3 reti. La formazione biancorosso tenta la reazione affidandosi in avanti alle conclusioni di Cesarini e Burgio. Cambia la musica nel secondo tempo con un Piacenza gagliardo che trova due gol con Parisi e Marchi. Finisce 3-2 per i padroni di casa una partita utile per mettere ulteriori minuti nelle gambe e fissare schemi di gioco.

PERGOLETTESE – PIACENZA 3-2

MARCATORI: p.t. 7’ Varas su rig., 22’ Bariti, 29’ Moreo; s.t. 22’ Parisi, 30’ Marchi

PERGOLETTESE : Galeotti; Piccardo, Villa, Varas, Lucenti, Lambrughi, Girelli, Arini, Moreo, Vitalucci, Bariti.

Sono entrati nel secondo tempo: Soncin, Meddah, Alari, Verzeno, Zennaro, Bresciani, Scardina, Cancello.

All. Stefano Lucchini

PIACENZA: Stucchi, Codromaz, Burgio, Corbari, Tafa, Marchi, Parisi, Suljic, Lamesta, Cesarini, Gonzi.

Sono entrati nel secondo tempo: Libertazzi, Nava, Bobb, Spini, Compaore.

A disp. Dubickas, Boffini, Borsatti, Zambruno, Ziliotti, Ansaldi

All. Cristiano Scazzola

Arbitro: sig. Dania di Milano

IL VIDEO CON LE PAROLE DI SCAZZOLA A FINE MATCH