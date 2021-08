Torna la fermata Piacenza per i Freccia Argento, la soddisfazione dei pendolari

L’Associazione Pendolari Piacenza comunica un importante novità per la mobilità ferroviaria.

Dopo che per lunghi mesi Trenitalia, cogliendo lo stato di emergenza imposto dalla pandemia, aveva imposto la soppressione della fermata di Piacenza per i treni FrecciaArgento diretti a Milano, finalmente, a seguito dell’accorato appello mosso da più parti, a partire da lunedì 30 agosto, ripristinerà questo servizio anche per la nostra città.

Un risultato atteso da tanto tempo dopo che con la reintroduzione delle linee FrecciaArgento da Milano, seguita alla fine della fase emergenziale, la fermata di Piacenza era stata soppressa. Una vera beffa messa in atto ai danni dei tanti pendolari piacentini che lavorano a Milano e passata in sordina in virtù dell’ancora molto diffuso lavoro da casa.

Le numerose segnalazioni dei tanti pendolari hanno spinto l’Associazione a muovere un appello su più tavoli. In primis il Crufer, l’organismo di confronto tra la Regione Emilia Romagna e i vari comitati locali, nel quale l’Associazione Pendolari Piacenza è stata riammessa a partire dallo scorso maggio, e poi attraverso il dialogo con i Consiglieri Regionali piacentini e il Comune di Piacenza. In questo senso sottolineiamo l’interrogazione sul tema portata in giugno al Consiglio Regionale dal consigliere Katia Tarasconi e l’impegno di tutte le parti, dal Comune di Piacenza con l’interessamento dell’Assessore Mancioppi, agli altri Consiglieri Regionali piacentini (Stragliati, Tagliaferri e Rancan) che da sempre dimostrano particolare sensibilità ai problemi dei pendolari.

Al rientro dalle ferie, precisamente da lunedì 30 agosto verrà quindi ripristinata la fermata di Piacenza per i treni:

• in direzione Milano del treno FA 8803, che effettua fermata a Piacenza alle ore 8:33; • in direzione Piacenza dei treni FA 8823 e 8825 in partenza da Milano rispettivamente alle 17:50 e 18:50.

Anche per quanto riguarda la direttrice di Parma è stato colmato il “buco” di circa 50 min. che permaneva tra le 7 e le 8 e a partire da lunedì 30 agosto saranno disponibili 3 treni: il due treni regionali che fermano a Piacenza rispettivamente alle 7:15 e alle 7:49 e l’Intercity delle 8:08.

Come Associazione Pendolari riteniamo il risultato ottenuto molto importante in quanto sarà possibile nuovamente fruire del collegamento Alta Velocità tra Piacenza e Milano (ricordiamo che i Freccia Argento menzionati percorrono la linea AV nel tratto Piacenza Nord – Milano Rogoredo) e testare per la prima volta la nuova convenzione tariffaria per gli abbonamenti AV con estensione regionale. Una convenzione da noi più volte criticata per la procedura assai farraginosa (il rimborso da parte della regione avviene ex post con accredito trimestrale) e per l’aumento di prezzi che comporta. Questo però è un altro capitolo a cui indirizzeremo i nostri prossimi sforzi. (nota stampa)