Tra swing e bossanova, secondo appuntamento con “Musica ai Giardini”

Martedì 24 agosto – presso i Giardini Margherita di Piacenza – alle ore 21:30 si terrà il secondo concerto della rassegna “Musica ai Giardini 2021”, giunta alla diciannovesima edizione.

Ad esibirsi sarà il “Roberta Sdolfo Nonsolobossa Trio” – Roberta Sdolfo alla voce, Alberto Bonacasa al piano, Gianluca Alberti al contrabbasso – con una serie di brani tratti dal grande repertorio della musica sud-americana di autori come C.A. Jobim, Caetano Veloso ed altri. Sul palco risuoneranno temi classici a ritmo di bossanova e swing, insieme a brani dei due dischi editi da Philology “Il lato jazz del Cuore” e “Spirito del Vento”. Tra le note di questi, le parole dei testi di Roberta Sdolfo coloreranno le musiche di poesia e di sottile ironia.

Roberta Sdolfo a partire dagli anni ’90, dopo un breve periodo di attività in campo teatrale, ha iniziato a tenere corsi di vocalità in numerose scuole: corsi serali di jazz presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano, la Civica Scuola di Gorgonzola, la N.A.M. di Milano. Parallelamente ha intrapreso un’intensa attività concertistica in numerosi locali e jazz-club tra cui il Capolinea, le Scimmie, il Tangram, il Jazz Club di Milano. Nel 2011, con il trio di Alberto Bonacasa, ha inciso per la storica etichetta Philology “Il lato jazz del cuore” per merito del quale è entrata nella classifica del Top Jazz redatta dal mensile Musica Jazz. Nel 2015, con lo stesso gruppo e con l’aggiunta di ospiti come Emanuele Cisi e Sandro Gibellini, ancora per la Philology ha registrato il suo secondo album come leader “Spirito del vento”.

INFO CONCERTO – La rassegna “Musica ai Giardini” è organizzata da Arci Piacenza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione di Piacenza e Vigevano. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili e per accedere sarà obbligatorio il Green pass. I Giardini Margherita verranno chiusi alle ore 20 e riaperti alle ore 20:45 per il concerto.