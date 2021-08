Tra teatro e musica, continua l’estate al Farnese: sul palco arriva Roberto Vecchioni

Continuano le serate promosse dall’Assessorato alla Cultura di Piacenza a Palazzo Farnese.

Domani, venerdì 27 agosto alle 21, andrà in scena la riduzione teatrale di Carolina Migli e Roberto Dassoni de “Il romanzo di molta gente” di Giana Anguissola. Lo spettacolo vedrà narrate le vicende umane che negli anni Venti del Novecento ruotano attorno ad un grande casamento di via Maddalena. Giana Anguissola aveva poco più di vent’anni quando, nel 1931, vide la pubblicazione del suo romanzo per Mondadori. Protagoniste sono le donne, incredibilmente moderne e padrone della loro esistenza, in una Piacenza alle prese con la prima industrializzazione e con il suo passato di botteghe, tradizioni e mode che arrivano da Milano in particolare. La regia del video che accompagnerà lo spettacolo teatrale, diretto da Carolina Migli, è di Roberto Dassoni.

Sabato 28, sempre alle 21, andrà in scena “Guida e basta”, spettacolo a cura della Regione Emilia Romagna, Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, del Comune di Piacenza e di Anas. Un evento di spettacolo e informazione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una guida attenta e per dire basta alla distrazione al volante. La serata sarà condotta da Marco Senise, volto di Canale 5 e Sofia Bruscoli di Rai Uno e vedrà il coinvolgimento dell’Orchestra Mirko Casadei. Guest star della serata sarà uno dei nomi più rappresentativi della grande stagione della canzone d’autore italiana, Roberto Vecchioni. Il tutto accompagnato dalla comicità di Paolo Migone, cabarettista di rilievo nazionale, dalla musica del piacentino Daniele Ronda e di Karima, già vincitrice di “Amici”. Una serata in cui istituzioni e spettacolo leggero si abbracciano per un fine nobile.