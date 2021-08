Tragedia aerea della Besurica, Piacenza ricorda le vittime

Venerdì 13 agosto ricorre il 15° anniversario della tragedia aerea in cui persero la vita, in località Cà degli Ossi, i tre componenti dell’equipaggio del cargo C130 di Air Algérie che terminò il suo ultimo, drammatico volo all’estrema periferia di Piacenza: il comandante Abdou Mohamed, il co-pilota Mohamed Tayeb Bederina e il tecnico di bordo Moustafa Khadid.

Le vittime dell’incidente saranno ricordate in occasione della messa parrocchiale delle 18.30 in San Vittore, cui parteciperà il vice sindaco Elena Baio, mentre come di consueto verrà deposto – senza l’ufficialità di una cerimonia ma sentitamente, a nome della cittadinanza – l’omaggio floreale dell’Amministrazione comunale ai piedi della stele commemorativa di via Marzioli, alla Besurica.