Trova una granata della guerra nel campo, rimossa dai Pontieri

Nella mattinata del 27 agosto, con il coordinamento della Prefettura, si sono svolte le operazioni da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di brillamento di un ordigno bellico, precisamente del tipo granata d’artiglieria da 75 mm HE di fabbricazione italiana, risalente presumibilmente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto nel pomeriggio del 26 agosto da un agricoltore sul proprio fondo agricolo in località Vignazza in San Nicolò a Trebbia del comune di Rottofreno

L’ordigno già nella serata di ieri era stato rimosso e messo in sicurezza dal 2° Reggimento Genio Pontieri presso una cava dove poi stamane è stato fatto brillare.