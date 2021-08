Trovato morto in casa in viale Alberoni, a dare l’allarme i familiari

Un 63enne è stato trovato morto in casa in viale Alberoni a Piacenza, a dare l’allarme i fratelli che non avevano sue notizie da qualche giorno.

L’uomo è stato ritrovato senza vita nel proprio letto nel pomeriggio del 16 agosto. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto medica del 118, i vigili del fuoco, due volanti della polizia, una pattuglia della polizia locale, la scientifica della questura. Il medico legale ha confermato il decesso per cause naturali.