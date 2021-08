Tutto pronto per il raduno della nuova Gas Sales lunedì al PalaBanca

La città di Piacenza accoglie i primi componenti del gruppo Gas Sales Bluenergy per la stagione 2021-2022.

La società biancorossa ha fissato per lunedì 23 agosto alle ore 9 il raduno del nuovo roster per la stagione 2021-22 presso al PalaBanca di Piacenza.

In rispetto dei protocolli indetti dalla Fipav e dalle norme vigenti Covid19, gli atleti verranno sottoposti a test ed esami clinici e le prime attività si svolgeranno a porte chiuse.

Coach Lorenzo Bernardi e il suo staff, avranno a disposizione otto componenti del roster: i centrali Alessandro Tondo, Edoardo Caneschi, Enrico Cester e Maxwell Holt, il palleggiatore Pierre Pujol, gli schiacciatori Thibault Rossard e Oleg Antonov, infine, il libero Leonardo Scanferla.

Lo schiacciatore Aaron Russell per questioni burocratiche legate al visto, al momento si trova negli Usa e si unirà al team in un secondo momento.

La restante parte del gruppo squadra sarà impegnato con le rispettive nazionali in vista dei campionati Europei e Mondiali juniores under 21.