Ubriachi alla guida, otto patenti ritirate in una notte. Sequestrati due veicoli

Notte di controlli a Piacenza: ritirate 8 patenti, due veicoli sequestrati e decurtati complessivamente 90 punti. Come specificato dalla Questura, l’attività, effettuata dalla Polizia Stradale a seguito dei servizi disposti dal Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, aveva come obiettivo il contrasto della guida in stato di ebbrezza.

Un tema particolarmente attuale, dopo il tragico incidente della settimana scorsa a Zena di Carpaneto, dove due giovani piacentini – a bordo di uno scooter – hanno perso la vita travolti da un’auto, il cui conducente è risultato avere un tasso alcolico ben oltre i limiti di legge. Il servizio della Polizia Stradale è scattato alla mezzanotte, per proseguire fino alle 6 di mattina. Complessivamente sono state fermate 48 persone, 9 donne e 39 uomini: otto le patenti ritirate – con l’aggravante di aver commesso il reato in orario notturno – con il sequestro di due veicoli; decurtati complessivamente 90 punti dalle patenti. Anche un neopatentato – viene specificato – è stato sanzionato per assunzione di bevande alcoliche, poichè trovato con una quantità di alcol nel sangue di 1.75 g/l, nonostante la legge non consenta di andare oltre lo zero.

“I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi – informano le forze dell’ordine -, per cercare di contrastare una delle maggiori cause di incidentalità stradale”.