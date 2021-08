Un nuovo innesto e una riconferma: Carola Nasi e Isabella Sacchi sono i due liberi del Fumara MioVolley

Il Fumara MioVolley chiude la rosa con un nuovo innesto ed una riconferma: alla voce “libero” risponderanno infatti i nomi di Carola Nasi ed Isabella Sacchi.

Nasi, classe 2001, arriva a vestire la maglia biancoblu dopo l’ultima esperienza con la maglia del Brembo Volley Team (Bergamo), vecchia avversaria della prima squadra MioVolley nel campionato 2018/19 in serie B2. Il libero di Carmagnola è cresciuta, dopo le prime esperienze nella squadra del suo paese, all’Union Volley di Pinerolo dove ha trovato la serie A2 nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 con la maglia dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo.

«A livello tecnico spero di portare un po’ della mia esperienza acquisita negli ultimi tre anni, anche se so che ho ancora molto da imparare – racconta la neo-arrivata Nasi -. Dal punto di vista personale, cercherò invece di portare grinta e voglia di lavorare. Dalla prossima stagione mi aspetto di imparare molto, crescere sia a livello pallavolistico sia come persona. Spero di riuscire a creare un bel gruppo, che sappia lavorare con fatica e dedizione».

Insieme a Carola Nasi a presidiare la seconda linea biancoblu ci sarà Isabella Sacchi: la giocatrice rientrata l’anno scorso al MioVolley dove ha esordito in serie B1 fornendo il suo apporto in ricezione tornerà ad indossare la maglia di libero dopo la precedente esperienza al MioVolley, nella prima stagione in serie B2 (2017/18).

«Sono contenta della fiducia che mi è stata data: mi sono trovata bene con la società e le compagne di squadra – spiega Sacchi – Spero sarà un anno più fluido rispetto a quello precedente: sono una ragazza tenace e determinata, ho ancora tanto da migliorare pallavolisticamente parlando e sono pronta a mettermi a disposizione della squadra».