Un torneo di calcio a 5 in memoria di Salvatore Pizzi, storico volontario di San Giorgio stroncato dal covid

Il CSI Comitato di Piacenza e l’ASD Valchero e Valnure Padel, con il patrocinio del Comune di San Giorgio Piacentino, organizzano il primo torneo di calcio a 5 in memoria di Salvatore Pizzi, storica figura del calcio Sangiorgino e, in generale, punto di riferimento per il volontariato della comunità della bassa Valnure.

“Il torneo – spiegano gli organizzatori -, oltre a ricordare Salvatore che ha perso la sua personale battaglia contro il Covid durante la prima ondata del 2020, rappresenta un’altra tappa nella ricerca del ritorno alla normalità per lo sport locale. Le partite (sono previsti gironi eliminatori seguiti da scontri diretti a eliminazione) si svolgeranno sul campo da calcetto, adiacente ai nuovi campi da padel, nel “Drago Sport Center” di via della Repubblica a San Giorgio a partire dal 6 settembre. Le iscrizioni, già aperte, si chiuderanno l’1 settembre: per confermare la partecipazione o per qualsiasi informazione occorre contattare Filippo al n. 3395426334 o scrivere alla mail cirefilo@yahoo.it”.