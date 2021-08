Una borsa di studio in memoria di Daniele Zanrei, partita una raccolta fondi

Una borsa di studio intitolata a Daniele Zanrei, il 30enne piacentino che ha perso la vita insieme alla fidanzata Sonia a seguito di un tragico incidente stradale a Zena di Carpaneto.

Con questo obiettivo alcuni amici del giovane scomparso hanno lanciato una raccolta fondi, che nel momento in cui scriviamo ha quasi toccato i 9mila euro. “Daniele – scrivono – ha sempre creduto nel futuro, nell’impegno e nelle opportunità. È stato insegnante allo IED (Istituto Europeo di Design, ndr) e si è impegnato per formare i suoi studenti al meglio, con passione e dedizione. Per ricordarlo vogliamo dare una possibilità in più a quello studente che abbia il coraggio, la determinazione e la dedizione di credere nella bellezza del proprio sogno. Daniele avrebbe voluto così”.

Daniele Zanrei, originario di Valconasso, era un interior car designer molto apprezzato per le sue doti umane e professionali; dopo il diploma al Liceo Cassinari di Piacenza, aveva frequentato l’Istituto Europeo di Design a Torino che gli aveva aperto le porte al lavoro nel mondo dell’auto in Fca e in particolare in Alfa Romeo, per la quale, tra le altre, si era occupato della realizzazione degli interni della Tonale e della Giulia GTA e GTAm, le ultime supercar realizzate in ordine di tempo dalla casa del Biscione.

E’ possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso questo link.