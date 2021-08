Una nuova schiacciatrice per la Pallavolo Sangiorgio: ufficiale Giulia Gilioli

Una nuova schiacciatrice per la Pallavolo Sangiorgio, ufficiale l’approdo in albiceleste della giovanissima Giulia Gilioli.

“Diciotto anni da compiere il prossimo 7 settembre – si legge nella nota del club che ufficializza il nuovo acquisto -, la schiacciatrice Giulia Gilioli, 176 centimetri di energia giovanile, insieme alla veterana Diana Marc, alla rientrante Chiara Tonini e a Greta Galelli, formerà la batteria dei martelli ricettori del team, guidato da coach Matteo Capra ed Emanuele Piccoli. Il volley è lo sport di famiglia in casa Gilioli – prosegue la nota -, il fratello maggiore Andrea, nato nel 2002, è giocatore del Busseto Volley e con un passato in serie B mentre la zia materna Elisabetta, nata nel 1975, ha giocato quindici stagioni tra A1 e A2 tra cui piazze importanti come Modena, (1 Coppa delle Coppe), Altamura, Perugia (1 Scudetto e 1 Coppa Italia), Jesi e Piacenza (promozione in A2). Ha chiuso la carriera nel 2005 a Casalmaggiore conquistando la promozione in B1 e la Coppa Italia di B2”.

“La Sangiorgio – spiega Giulia – l’ho affrontata spesso in passato. E’ sempre stata una società che ha voglia di fare e di raggiungere traguardi sempre più importanti perciò non è stato difficile scegliere la loro opzione”. In maglia albiceleste ritroverà la centrale Arianna Molinari, compagna di squadra nelle giovanili del River Volley e Greta Galelli con cui ha vinto il Trofeo delle Province di beach volley. Nonostante sia tra le giocatrici più giovani del roster ha le idee chiare sul futuro: “Ho la possibilità di migliorare nei fondamentali, osserverò bene le compagne di squadra più esperte. Sulla squadra abbiamo i numeri per arrivare il più in alto possibile in campionato ma ci sarà da lavorare tanto”.

Serie B2, Pallavolo Sangiorgio, roster stagione 2021/2022

Alzatrici: Micaela Perini (confermata), Anna Salimbeni (nuova, Volley Soverato). Opposta: Alisa Hodzic (confermata), Chiara Errico (nuova, River Volley). Schiacciatrici: Chiara Tonini (nuova, Pallavolo Alsenese), Greta Galelli (confermata), Diana Marc (nuova, Osgb Campagnola). Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Maria Chiara D’Adamo (nuova, Pallavolo Alsenese), Arianna Molinari (confermata). Libero: Elisa Viaroli (nuova, Piace Volley), Laura Tacchini (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato). Vice allenatore: Emanuele Piccoli (confermato).