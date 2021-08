“Uno spazio per l’ascolto dei cittadini” Paolo Bersani apre il point a S. Nicolò

INAUGURATO IL POINT DELLA LISTA CIVICA “RIPENSIAMO ROTTOFRENO”

Sabato 28 agosto in Via Emilia 16/B a San Nicolò è stato inaugurato il point del candidato Sindaco al Comune di Rottofreno Paolo Bersani.

“Ho fortemente voluto questo punto di ritrovo perché credo fortemente che la buona amministrazione passi necessariamente dall’ascolto dei cittadini – dichiara Paolo Bersani – e qui chiunque potrà venire per conoscere me e gli altri candidati, scambiare idee e opinioni e condividere assieme i punti del programma per le prossime elezioni”.

Il point sarà aperto tutti i martedì e i venerdì dalle ore 18 alle ore 20 e il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 13.