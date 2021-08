Scontro tra un’auto e una bici nella mattinata del 12 agosto a Piacenza.

E’ successo tra Strada della Raffalda e via XXIV Maggio, all’altezza del centro raccolta rifiuti: una Peugeot 307 ha impattato violentemente contro una giovane ciclista di 31 anni, sbalzata di una decina di metri dal proprio mezzo e caduta rovinosamente sull’asfalto.

Foto 2 di 2



In soccorso della 31enne un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica del 118. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso cittadino: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti con due pattuglie. Per agevolare la viabilità è giunta in supporto anche una gazzella del Radiomobile dei carabinieri.