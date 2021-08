Vaccinato il 70,8% dei piacentini sopra i 12 anni, nuove date riservate ai più giovani “Immunità di gregge vicina”

Prosegue sul territorio la campagna vaccinale: oltre il 70% dei piacentini sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose. Un dato che avvicina l’immunità di gregge, come sottolineato dal direttore generale Ausl Luca Baldino che ha illustrato i dati del report settimanale sull’andamento dell’epidemia.

Complessivamente sono state finora somministrate 336.912 dosi, con gli assistiti con almeno una dose che salgono a 182.086 (su 282.982). “Il percorso prosegue come da calendario, il dato delle vaccinazioni è rimasto costante e il livello di copertura è buono – sottolinea Baldino -, basandoci sull’indicatore degli assistiti vaccinabili siamo al 70,8%, vicini all’immunità di gregge. Considerando poi il numero delle persone prenotate che devono ancora fare la prima dose il livello di copertura arriva al 76,6%“. Per favorire la vaccinazione dei più giovani l’Ausl aprirà, il 21 e 22 agosto, due giorni dedicati ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni a Piacenza Expo, con la seconda dose programmata l’11 e il 12 settembre nel centro allestito all’ex Arsenale, prima dell’avvio delle lezioni scolastiche. “Con queste due nuove agende aperte – ha sottolineato Baldino – aumentano di 1700 i posti dedicati ai ragazzi tra i 12 i 19 anni.

PERSONALE SCOLASTICO – Anche per quanto riguarda il personale scolastico, Baldino ha annunciato che sono state già predisposte agende, l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre, dedicate agli insegnanti non ancora vaccinati: “Se consideriamo il numero del personale scolastico in servizio lo scorso anno siamo alla quasi totalità dei vaccinati, stiamo però aspettando che le scuole vadano a definire la propria dotazione organica per il prossimo anno scolastico”. Ricordiamo che sul sito covidpiacenza.it è possibile trovare ogni giorno in tempo reale l’aggiornamento con le prime date nelle quali è possibile prenotare la vaccinazione. “Ribadiamo l’invito a tutti a vaccinarsi il prima possibile” – l’appello di Baldino.

VACCINATION DAY – Proseguono anche nei prossimi giorni nel piacentino gli Open Day vaccinali, con accesso diretto e senza prenotazione, promossi dall’Ausl di Piacenza di concerto con i sindaci del territorio. Di seguito le prossime date.

Giovedì 12 agosto –Farini– mercato

Giovedì 12 agosto –Ottone – sagra estiva

Venerdì 13 agosto –Lugagnano Val d’Arda – mercato

Martedì 17 agosto –Travo – mercato

Domenica 22 agosto –Pianello Val Tidone – mercato e fiera del cotechino