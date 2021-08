Open Day, nel we si raddoppia a Piacenza il 27 e il 28. “A breve accesso libero alle vaccinazioni”

Vaccini senza prenotazione, per i cittadini che abbiano superato i 12 anni di età, a Piacenza si raddoppia nel fine settimana.

Dopo il successo del primo open day, lo scorso 20 agosto, ecco altri due appuntamenti proposti dall’Ausl di Piacenza. Il 27 agosto si torna sotto i portici di palazzo Gotico, dalle 19 alle 23 e 30, stessa location per il giorno successivo, sabato 28 agosto, in orario però da mercato, ossia dalle 8 alle 13. L’accesso è consentito senza prenotazione dai 12 anni in su, residenti o domiciliati in Provincia di Piacenza, o con occupazione/impiego oppure studenti presso strutture in Provincia di Piacenza anche senza assegnazione di medico di medicina generale. Il vaccino che verrà somministrato è Comirnaty (BioNTech/Pfizer). La seconda dose verrà prenotata presso il centro vaccinale.

A breve tutte le sedute vaccinali, non già completamente prenotate, diverranno open ovvero in libero accesso per effettuare la prima dose vaccinale senza prenotazione. Sul sito dell’Azienda www.covidpiacenza.it saranno comunicati giorni e orari fruibili a partire dai prossimi giorni. Si ricorda che già da oggi, nei centri vaccinali di tutta la provincia piacentina, gli studenti dai 12 ai 19 anni possono effettuare la vaccinazione contro il Covid-19 senza appuntamento. Il 31 agosto sarà l’ultimo giorno di attività vaccinazioni a Piacenza Expo. Successivamente, infatti, l’ente fieristico riprenderà le proprie normali attività. L’hub vaccinale Arsenale a Piacenza sarà chiuso il 3 settembre per consentire il lavori di ampliamento della sede. Gli appuntamenti inizialmente previsti per quella data sono stati spostati avvisando gli utenti.