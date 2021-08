Vaccini senza prenotazione sotto i portici del Gotico la sera del 20 agosto

Doppio Open Day d’agosto, iniziative promosse dall’azienda sanitaria per i cittadini dai 12 anni in su intenzionati a vaccinarsi, con accesso senza senza prenotazione.

Il 19 agosto l’iniziativa si terrà a Piacenza Expo, dalle 14 alle 20 e 30, e verrà replicata in fascia serale, dalle 19 alle 23 e 30 del 20 agosto, sotto i portici di palazzo Gotico. Il vaccino somministrato è Pfizer. “La campagna vaccinale sta proseguendo. Il nostro obiettivo è il dare la massima accelerata possibile entro la prima metà di settembre – spiega il direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza Guido Pedrazzini -, questo per consentire in sicurezza sia la ripresa dell’attività scolastica che quella delle attività economiche. Rivolgiamo anche l’invito a chi ha avuto il covid da più di tre mesi e da meno di un anno ad aderire alla vaccinazione, per loro è sufficiente una sola dose”.

Sono inoltre in programma alcune sedute vaccinali (con Pfizer o Moderna) dedicate al personale scolastico e universitario – è necessario effettuare la prenotazione attraverso i consueti canali (sportello Cup, farmacia, Cuptel…), il 20 agosto dalle 14 alle 17 e 30 a Fiorenzuola, il 21 agosto dalle 7 e 30 alle 13 e 30 a Castel san Giovanni, il 22 agosto dalle 14 alle 20 e 30 a Piacenza – Arsenale, il 23 agosto dalle 7 e 30 alle 13 e 30 a Piacenza – Arsenale. Il 22 agosto invece appuntamento a Pianello, in occasione della Festa del cotechino, per gli ambulatori vaccinali di prossimità.