Vaccino, dal 16 agosto ai 12-18enni senza prenotazione

Vaccino senza prenotazione per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. La “mission” è stata affidata alle Regioni dal Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, in una lettera in cui chiede di “predisporre corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei cittadini” in questa fascia d’età “anche senza preventiva prenotazione”.

La data stabilita per iniziare le somministrazioni senza prenotazione – per gli Under 18 al momento sono autorizzati solo Pfizer e Moderna – è quella del 16 agosto. La campagna vaccinale, scrive Figliuolo, “si sta sviluppando nei termini pianificati che vedono il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti per l’immunizzazione delle classi prioritarie, dei cittadini maggiormente vulnerabili e fragili”. La lettera con la richiesta alle Regioni ha quindi l’obiettivo di “accelerare” sul fronte della vaccinazione ai più giovani, in vista del rientro a scuola e della ripartenza delle attività sportive.

“Tale predisposizione – si legge infatti nella lettera – avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire il maggiore benessere psicofisico per i più giovani”.

Sempre ragionando in quest’ottica, l’Ausl di Piacenza ha annunciato che aprirà, il 21 e 22 agosto, due giorni dedicati ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni a Piacenza Expo, con la seconda dose programmata l’11 e il 12 settembre nel centro allestito all’ex Arsenale, prima dell’avvio delle lezioni scolastiche. “Con queste due nuove agende aperte – ha sottolineato il direttore generale Luca Baldino – aumentano di 1700 i posti dedicati ai ragazzi tra i 12 i 19 anni”.