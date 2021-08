Valtidone Wine Fest, si parte il 5 settembre a Borgonovo con Ortrugo&Chisola

Torna al gran completo il programma del Valtidone Wine Fest che, dopo l’edizione ridotta causa Covid nel 2020, si presenta nei classici quattro appuntamenti nei comuni della Val Tidone. La prima tappa, come da tradizione, è a Borgonovo, declinata nella fortunata formula di Ortrugo&Chisola, che abbina il vino bianco autoctono con la focaccia coi ciccioli De.co..

L’appuntamento, presentato in conferenza stampa in Comune, è per domenica 5 settembre, quando nell’area feste dell’ex Foro Boario, accanto alla Rocca Municipale, una quindicina di cantine e aziende vitivinicole del territorio metteranno in degustazione (dalle 10.30 alle 19.30) i propri migliori vini, accompagnati, per tutta la giornata, da stand di produttori e truck food con burtleina e gnocco, oltre a quello della locale sezione degli Alpini (presente il referente locale Pierluigi Forlini), che si occuperà oltre che della preparazione del batarò, anche degli aspetti legati alla sicurezza, mentre nel paese saranno allestiti anche i punti della Pro Loco per la vendita della Chisöla. Taglio del nastro della rassegna vitivinicola alle 10.30 con le autorità e con un momento dedicato al ricordo di Luigi Mossi, cavaliere dell’Ortrugo, da poco scomparso.

Alle ore 11.30 nel cortile della Rocca Municipale, Elena Ornaghi presenta “A convivio con Dante”, un viaggio storico e vinicolo attraverso la lettura scenica di alcuni canti della Divina Commedia, tra cui alcuni che fanno riferimento alla Famiglia dei Malaspina, a Cangrande della Scala e alla Famiglia degli Svevi, quest’ultima legata da ragioni politiche alla Famiglia di Ubertino Landi. Sarà così possibile tracciare anche una breve ricostruzione storica del Comune di Borgonovo Val Tidone durante la guerra tra Guelfi e Ghibellini.

Nel pomeriggio, sempre il cortile della Rocca ospiterà le degustazioni guidate tenute dagli stessi produttori (per informazioni e le necessarie prenotazioni occorre inviare una mail a degustazioni@valtidonewinefest.it) e alle 18.30 un incontro con lo Chef Isa Mazzocchi del Ristorante La Palta di Bilegno di Borgonovo, recentemente nominata Chef Donna 2021 by Veuve Clicquot dalla Guida Michelin e neo vicepresidente di “CheftoChef” emiliaromagnacuochi, l’associazione che riunisce i più rinomati cuochi e patron, i migliori produttori e fornitori di prodotti agroalimentari e i gourmets di riferimento dell’Emilia Romagna.

“Il Valtidone Wine Fest – ha sottolineato il sindaco Pietro Mazzocchi – è una delle manifestazioni più significative del nostro calendario di eventi perché offre una vetrina importante alle nostre eccellenze vitivinicole e gastronomiche, promuovendo il territorio e quel turismo enogastronomico che è sempre più praticato”. “Ringraziamo di cuore – hanno sottolineato il sindaco e l’assessore Giulia Monteleone – tutti coloro che rendono possibile questo importante evento, a partire dagli uffici comunali, i volontari e i fondamentali sponsor”. Presente, a tal proposito, Pietro Boselli, vicedirettore generale di Banca di Piacenza, main sponsor della rassegna, che ha evidenziato l’impegno dell’istituto di credito a sostegno e nella valorizzazione del territorio locale, abbracciando da questo punto di vista una manifestazione come il Valtidone Wine Fest. Gli altri sponsor sono Cantina di Vicobarone e Cantina Valtidone, il cui consigliere Dionisio Genesi, ringraziando gli amministratori per l’impegno organizzativo, ha sottolineato come la cantina abbia sempre creduto in questo evento e continuerà a farlo anche in futuro.

A introdurre il fine settimana di Ortrugo&Chisöla sarà quest’anno l’appuntamento di giovedì 2 settembre con il Festival Lultimaprovincia promosso da Manicomics Teatro che proporrà uno spettacolo alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi. “Siamo molto contenti di presentare un evento a Borgonovo nell’ambito del trentennale del festival – hanno sottolineato i rappresentanti di Manicomic –. Si tratta di una duplice proposta di artisti molto giovani e promettenti: prima il Duo Linda con il circo contemporaneo e a seguire Margherita Mischitelli.

Il programma completo del Valtidone Wine Fest, che ha il patrocinio della Provincia di Piacenza, è consultabile sul sito www.valtidonewinefest.it e sulle pagine social (Facebook e Instagram) della rassegna vitivinicola.