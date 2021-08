Venice Marathon, l’appello di Africa Mission ai piacentini “Partecipate per scavare pozzi in Uganda”

Il conto alla rovescia per la Venice Marathon 2021 è partito. E Africa Mission Cooperazione e Sviluppo lancia un appello ai piacentini affinchè aderiscano alla maratona, correndo 42 o 10 chilometri per sostenere il Movimento fondato da don Vittorione Pastori.

Da sedici anni infatti Africa Mission aderisce infatti alla Venice Marathon con una campagna benefica, “Run for water Run for life”, destinata a raccogliere fondi per scavare pozzi in Uganda e promossa sulla piattaforma Rete del Dono. Anche quest’anno non fa eccezione: chi intenda partecipare alla maratona, in programma a Venezia il prossimo 24 ottobre, può farlo anche aderendo direttamente attraverso Africa Mission. “Negli anni Piacenza è sempre stata presente alla maratona di Venezia – spiega il direttore del Movimento Carlo Ruspantini – lo è stata attraverso uno stand tradizionalmente allestito da Africa Mission e con un gruppo di corridori che si sono fatti testimonial della campagna “Run for Water Run for life”. Anche lo scorso anno la nostra città ha visto aderire diversi piacentini alla maratona, corsa in diversi territori. Per questo lanciamo un appello affinchè chi vuole partecipare alla Venice Marathon lo faccia con Africa Mission, unendo la sua sfida sportiva a una sfida solidale. I costi di partecipazione sono uguali, ma così facendo diventerà testimonial della nostra campagna”.

Negli anni attraverso “Run for water Run for life” diversi sono stati i pozzi perforati e riabilitati: nel 2019 sono stati 2 di cui hanno beneficiato 1470 persone, nel 2018 con un solo pozzo dotato di pompa solare sono state aiutate 500 persone. “Per il 2021 il nostro obiettivo è quello di raccogliere 10 mila euro per riabilitare cinque pozzi – va avanti a spiegare Ruspantini – la nostra campagna dura fino al 22 marzo 2022 in concomitanza con la Giornata mondiale dell’acqua e ci piacerebbe festeggiarla avendo raggiunto il traguardo”. Proprio come accade nelle maratone.

Per info e iscrizioni è possibile contattare direttamente la sede di Piacenza di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo alla mail africamission@coopsviluppo.org oppure al numero 0523.499424 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (chiuso nella settimana dal 16 al 22 agosto).