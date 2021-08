Vescovo positivo nonostante le due dosi? “Il vaccino protegge al 90% ed evita la malattia”

Il vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto positivo al covid e con il raffreddore, nonostante fosse vaccinato con doppia dose, dopo la vacanza a Resy con i giovani dell’Azione Cattolica, è un fatto che non può passare inosservato.

A ricordare che non c’è nulla di strano e la possibilità che il virus del covid possa “avere accesso” anche sulle persone già vaccinate è stato il direttore sanitario dell’azienda Usl di Piacenza Guido Pedrazzini. “Sappiamo che il vescovo di Piacenza è risultato positivo, ma le sue condizioni cliniche non presentano alcuna problematicità”. “Dobbiamo ricordare che la vaccinazione ha una percentuale di successo del 90-93 per cento, – ha ribadito – e c’è un piccola quota di persone che possono essere contagiate nonostante l’immunità. Il vaccino preserva dalla ricomparsa dei sintomi e delle consguenze cliniche più gravi della malattia”.

“C’è il virus ma non c’è malattia sulle quattro persone vaccinate che attualmente sono in ospedale – ha rammentato – si trovano tutte ricoverate per altre ragioni ed abbiamo registrato la loro positività contestualmente. In un solo caso lo stato immunitario non ha protetto, ma anche in questo caso il paziente non ha problemi dal punto di vista clinico”.