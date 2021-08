Via Beverora, perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero

Perde il controllo della propria vettura e finisce contro un albero.

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio dell’11 agosto in via Beverora a Piacenza, all’incrocio semaforico con via Venturini. Alla guida dell’auto, una Jeep Renegade, un uomo di 53 anni, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e rimasto illeso. Per mettere in sicurezza il veicolo incidentato sono intervenuti i vigili del fuoco.

Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.