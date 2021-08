Via Trebbiola e dintorni, nuova pavimentazione stradale e modifiche alla viabilità

Per consentire la posa della nuova pavimentazione stradale, a seguito di scavi per l’installazione della fibra ottica, saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità in via Trebbiola: da lunedì 30 agosto a mercoledì 1° settembre, dalle 7 alle 19, sarà istituito il divieto di circolazione, con la sola eccezione di residenti, fruitori di posti auto privati, mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine che, in base all’avanzamento del cantiere, potranno temporaneamente transitare in entrambi i sensi di marcia. Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti segnalati.

Anche in via Valmagini saranno in vigore le stesse limitazioni al traffico – con le medesime eccezioni – da martedì 31 agosto a giovedì 2 settembre, sempre dalle 7 alle 19. Lo stesso avverrà in via Prati, nella medesima fascia oraria, da mercoledì 1 a sabato 3 settembre.