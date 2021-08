Viale Malta, dal primo settembre 60 parcheggi riservati al centro vaccinale

Parcheggi comunali a servizio della sanità, per favorire l’accesso al centro vaccinale di viale Malta e al nuovo punto tamponi

Da mercoledì 1° settembre, 60 posti auto nel parcheggio comunale di viale Malta saranno riservati – nell’area delimitata dall’apposita segnaletica e posta nelle immediate vicinanze dell’ingresso del centro vaccinale – all’utenza che debba accedere alla struttura. Il provvedimento, valido sino al 31 dicembre 2021 in linea con la proroga dell’emergenza sanitaria stabilita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato assunto dall’Amministrazione comunale d’intesa con l’Azienda Usl, a fronte della chiusura imminente del centro vaccinale di Piacenza Expo e del conseguente potenziamento dell’attività presso il comparto di viale Malta, nell’area del Polo di Mantenimento Pesante Nord concessa allo scopo.

Resterà in vigore sino a fine anno, a partire dal 10 settembre, anche la concessione di un’area all’interno del parcheggio di via Anguissola – nelle adiacenze dei campi sportivi – per l’istituzione di una centrale dedicata ai tamponi. L’ordinanza prevede la temporanea soppressione di 45 posti auto per la realizzazione della viabilità d’appoggio necessaria all’attività.